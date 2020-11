Coronavirus in Italia, il bollettino di oggi 14 novembre 2020: 37.255 nuovi casi e 544 morti

Coronavirus in Italia, il bollettino di oggi, sabato 14 novembre 2020: sono 37.255 i nuovi casi accertati nelle ultime 24 ore, con 227.695 tamponi. I nuovi decessi, nelle ultime 24 ore, sono 544. Ieri, con 254.908 tamponi, i nuovi casi erano stati 40.902, un record assoluto da inizio pandemia.

La regione con più casi giornalieri accertati si conferma ancora una volta la Lombardia (8129 in 24 ore), seguita da Piemonte (4471), Veneto (3578), Campania (3351), Lazio (2997), Emilia-Romagna (2637) e Toscana (2420). Il rapporto positivi/casi testati in Italia si attesta intorno al 27,57%, il rapporto positivi/tamponi è invece pari al 16,36%.

Continua l'aumento dei ricoveri (oggi sono 31.398, 484 più di ieri) e delle terapie intensive (3306, 76 più di ieri). La Lombardia si conferma la regione con più decessi giornalieri (158), seguita da Veneto (52), Emilia-Romagna (43), Toscana (42), Lazio (39), Piemonte (37) e Liguria (30).

La notizia positiva della giornata è un rallentamento, seppur timido, del contagio: per la prima volta dall'inizio della seconda ondata, infatti, si registrano meno casi rispetto alla settimana precedente (sabato scorso erano 39.811, oggi 37.255).

I tamponi effettuati nelle ultime 24 ore sono 227.695, i casi testati sono invece 135.117. Va ricordato che ogni singola persona può essere sottoposta a più tamponi. Da inizio emergenza, in Italia sono stati processati 18.683.111 per 11.305.441 casi testati. Il totale dei casi accertati da febbraio a oggi è di 1.144.552, con 411.434 guariti e 44.683 vittime totali. Gli attuali positivi, in tutta Italia, sono 688.435, di cui 653.731 in isolamento domiciliare, 31.398 ricoverati e 3306 in terapia intensiva.

