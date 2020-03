Coronavirus in Lombardia, oggi 296 morti. Oltre 7mila positivi a Bergamo, zero nuovi casi a Codogno

OLTRE 7MILA POSITIVI A BERGAMO Supera quota settemila il numero dei positivi nella provincia di Bergamo, la più colpita dal Coronavirus. Ieri ci sono stati 344 nuovi casi accertati, per un totale di 7072 contagiati. Solo a Milano il numero di nuovi positivi è stato superiore 373 (di cui 141 in città), per un totale di 6074 di cui 2438 nel capoluogo.

Ultimo aggiornamento: Mercoledì 25 Marzo 2020, 18:43

i dati della Lombardia di oggi: lenelle ultime 24 ore sono(ieri erano 402), i nuovi contagiati(ieri erano 1.942). Il numero totale dei contagiati sale dunque a 32.346. I ricoverati totali sono 10.026 ricoverati (315 in più rispetto a ieri), in terapia intensiva 1.236 (42 in più). Il. I dati sono stati comunicati in diretta Facebook dall'assessore al Welfare della Regione Lombardia,Si tratta comunque di un dato che mostra come «a Milano il grande sforzo sta consentendo alla diffusione del virus crescite non esponenziali» ha sottolineato l'assessore al Welfare. Scende sotto i 300 (a 299) il numero dei nuovi contagiati a Brescia, dove i positivi sono in tutto 6.597. E si conferma la mancanza di nuovi contagiati a Codogno.