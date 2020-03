Coronavirus nel Lazio, 173 nuovi contagiati di cui 43 a Roma

Il bollettino dello Spallanzani

Ultimo aggiornamento: Mercoledì 25 Marzo 2020, 16:17

© RIPRODUZIONE RISERVATA

nel, i dati dell’Assessorato regionale alla Salute aggiornati ad oggi: sulla pagina Facebook ufficiale “Salute Lazio”, la Regione ha pubblicato i numeri dei nuovi contagi e i decessi, in attesa del comunicato della Protezione Civile sui dati nazionali.43 nuovi casi positivi in città, numero che sale a 114 se si considera tutta la provincia: buone notizie da, dove tutti i componenti della prima famiglia contagiata risultano guariti. Per quanto riguarda le altre province, i cui dati sono stati diffusi sempre dalla Regione citando le Asl locali, ci sono 26 nuovi contagiati a, 11 a, 5 ae 17 a. Predisposti i termoscanner e i termometri laser per la rivelazione della temperatura all’ingresso del MOF di: isolati due operatori con sintomi in attesa del tampone