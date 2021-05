Carla Fracci, i funerali. Sala: «Un tram della linea 1 tutto bianco dedicato a lei». Dai ballerini una rosa, la diretta su Rai 1

Dopo il saluto di ieri nella camera ardente allestita nel foyer della Scala, oggi sarà la Basilica di San Marco a Milano ad ospitare alle 14.45 i funerali di Carla Fracci, l'etoile della danza mondiale scomparsa due giorni fa ad 84 anni. I ballerini del Teatro dell'Opera di Roma lasceranno una rosa bianca davanti al teatro, così come faranno molti altri loro colleghi in tutta Italia. La cerimonia funebre sarà trasmessa in diretta anche su Rai Uno.

«Ciao Carla, oggi pomeriggio tutta Milano ti saluterà. Ho chiesto ad ATM di dedicarti un tram della linea 1, quella che passa davanti alla Scala; sarà un tram tutto bianco, con il tuo nome scritto in modo discreto. Penso sia un modo molto milanese di ricordarti, sobrio e che ribadisce i nostri valori e le nostre qualità. Valori e qualità che tu, orgogliosa figlia di un tranviere, hai portato nel mondo. Grazie a nome di tutte le milanesi e di tutti i milanesi». Lo scrive sul suo profilo Instagram il sindaco di Milano, Beppe Sala, nel giorno dei funerali di Carla Fracci.

Ultimo aggiornamento: Sabato 29 Maggio 2021, 13:59

© RIPRODUZIONE RISERVATA