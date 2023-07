«Tieni il cane a guinzaglio», il 61enne risponde sfregiando la ragazza di 19 anni con un cacciavite e spaccandole il labbro

di Redazione web

​«Tieni il cane a guinzaglio»: è bastata questa richiesta a far scattare l'ira di un 61enne che ha risposto sfregiando una ragazza di 19 anni con un cacciavite, spaccandole il labbro e scheggiandole un dente. L'uomo di 61 anni è stato denunciato dalla polizia per lesioni e minacce aggravate per aver ferito la 19enne, colpita al volto con un cacciavite, che aveva chiesto all'uomo di tenere il suo cane al guinzaglio per evitare incidenti con il proprio.

È accaduto giovedì sera a Monza, nel quartiere San Fruttuoso, ma è stato reso noto solamente oggi.

Sfregiata per aver chiesto di mettere il guinzaglio al cane

Secondo la ricostruzione della polizia, la giovane e il fratello minore, 16 anni, erano appena scesi in strada con il loro cane al guinzaglio, quando hanno notato il cane del 61enne vagare libero, come già accaduto altre volte.

Così il più giovane dei due ragazzi lo ha invitato a richiamarlo e mettergli il guinzaglio.

L'uomo ha però dato in escandescenza, insultandolo e gridandogli contro, fin quando la sorella non è intervenuta per difenderlo.

Quando la polizia è arrivata sul posto, chiamata dalla mamma dei ragazzi, l'aggressore è stato identificato e denunciato.

