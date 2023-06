Cade in un canale e muore affogato davanti agli occhi del figlio. «Trascinato via dalla corrente» La corrente era troppo forte e l'uomo è stato trascinato via. Forse un malore la causa della caduta







di Redazione web È caduto accidentalmente in un canale mentre stava passeggiando con il figlio lungo il corso d'acqua ed è morto: la tragedia si è consumata questa mattina a Sospiro, in provincia di Cremona, e la vittima è l'86enne Fausto Perini. Cade in un canale e muore affogato davanti agli occhi del figlio. «Trascinato via dalla corrente» https://t.co/LsKjWYX8rg — Leggo (@leggoit) June 24, 2023 Il figlio ha cercato di soccorrerlo ma la corrente era troppo forte Il figlio, che era al fianco dell'anziano, ha cercato di soccorrerlo ma - da quanto emerso da una prima ricostruzione della tragedia - la corrente era troppo forte e non c'è stato nulla da fare. Sulle cause della tragedia stanno indagando i carabinieri della Stazione di Sospiro e sul posto sono intervenuti i sanitari della Cremona Soccorso di Vescovato e i vigili del fuoco di Cremona. Ultimo aggiornamento: Sabato 24 Giugno 2023, 15:39

