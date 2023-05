Statuette di ecstasy a forma di buddha: due arresti a Malpensa

di Redazione web

Un 47enne è stato arrestato alla Guardia di Finanza a Malpensa (Varese) con l'accusa di traffico internazionale di droga. Con lui è stato è stato fermato un orafo milanese che avrebbe avuto il compito di custodire la droga tra le polveri del suo laboratorio.

Secondo la GdF, da dicembre 2022 ad aprile 2023 lo spacciatore ha stoccato e spedito 61 chili di ecstasy, tra Australia e Stati Uniti, con un guadagno al dettaglio di circa 10 milioni di euro. La droga, per non destare sospetti, veniva pressata e lavorata per comporre statuine a forma di orsetto o Buddha, infilate nei pacchi e spedita a rotazione da Novara, Milano e Varese. Il narcotrafficante è stato bloccato mentre stava per partire per Bangkok.

Ultimo aggiornamento: Lunedì 15 Maggio 2023, 15:37

