Omicidio Varago, ragazzo 17enne ucciso da una coltellata: fermato 18enne. «Lite scoppiata per la droga»

Un giovane è stato fermato dai Carabinieri in relazione all'omicidio di Aymen Adda Benaumer, il 17enne ucciso a coltellate ieri pomeriggio in un prato, accanto

ad un tendone della sagra del paese, a Varago di Maserada, nel Trevigiano.

Pochi minuti dopo l'accaduto i Carabinieri avevano bloccato tre ragazzi del posto, uno maggiorenne e due minorenni, anche loro come la vittima nati in Italia ma di origini algerine, che conoscevano bene il 17enne. Li hanno rintracciati dientro un

albergo dove si erano nascosti.

L'arma del delitto trovata a diversi metri dal cadavere

L'arma del delitto, insanguinata, è stata trovata a diversi metri dal cadavere.

Secondo i sospetti dei militari, alla base dell'incontro del quartetto la trattativa per un capo di abbigliamento. Sul luogo del delitto è stato ritrovato anche un involucro contenente

dello stupefacente.

«Lite nata da una questione di droga»

Vi sarebbe un conflitto sorto dalla compravendita di alcune quantità di stupefacente alla base della lite esplosa ieri pomeriggio a Varago di Maserada (Treviso) tra alcuni giovani di età compresa tra i 17 ed i 18 anni, culminata nell'uccisione di uno di essi, Aymen Adda

Benameur, studente di 17 anni, con un fendente di arma da taglio al ventre.

Lo riferiscono fonti dell'arma dei carabinieri, i quali hanno ritrovato nelle vicinanze del teatro del crimine alcune dosi di hashish oltre al presumibile strumento usato per l'aggressione, un coltello sul quale sono in corso accertamenti. Dopo alcune

verifiche su tre giovani, è stato accusato di omicidio volontario un 18enne, ora in stato di arresto.

