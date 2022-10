Bollette, «arriva il contributo per chi è in difficoltà». L'iniziativa del Comune di Assago

di Redazione web

Il caro bollette fa sempre più paura. E proprio per questo il Comune di Assago, in provincia di Milano, ha deciso di correre in aiuto dei suoi cittadini. Su proposta del presidente del Consiglio comunale, Graziano Musella (nella foto in copertina), con l’avallo della Giunta e dei rappresentanti dell’opposizione, ha deciso di stanziare 37mila euro per il 2022 e 74mila euro per il 2023.

Leggi anche > Malore improvviso durante un'immersione nel lago di Garda: morto un sub di 55 anni

Il contributo

Si tratta, in sostanza, per chi dimostra di avere un Isee sotto i 20 mila euro di un contributo dai 200 ai 300 euro per pagare la bolletta cumulativa di luce a gas. Questo provvedimento decorrerà a partire dal pagamento delle bollette relative al bimestre di ottobre e novembre 2022, dei bimestri dicembre 2022/gennaio 2023 e febbraio e marzo 2023.

Attenzione ai cittadini

«Attraverso questo contributo il Comune di Assago dimostra, ancora una volta, grande attenzione nei confronti dei propri cittadini, messi in ginocchio dalla crisi energetica causata dalla guerra in Ucraina. Il Comune, come è noto, ha sempre dimostrato di venire incontro alle esigenze dei propri cittadini, sia non facendo gravare su di essi l’addizionale IRPEF, sia riducendo i costi dei servizi che, come si può riscontrare, sono più bassi rispetto ai Comuni dell’area metropolitana», ha dichiarato Musella, il quale ha sottolineato inoltre: «L’attenzione alle necessità dei cittadini, degli anziani, dell’infanzia, nonché l’attenzione all’ambito scolastico, al territorio, all’ambiente e alla sostenibilità, ha consentito ad Assago di essere riconosciuto, nella quarta edizione del ‘Rapporto sul BenVivere delle Province e dei Comuni italiani 2022’, come il Comune d’Italia in testa alla classifica del BenVivere 2022. Assago si qualifica, in tal modo, come Comune che presta attenzione lodevole al tema della solidarietà».

Ultimo aggiornamento: Domenica 23 Ottobre 2022, 19:15

© RIPRODUZIONE RISERVATA