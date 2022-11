Bambina di 10 anni imbavagliata con lo scotch e violentata da un istruttore di fitness: «Mi ha seguito in bagno» Il racconto choc

Una bambina di 10 anni vittima di violenza sessuale a Milano. La denuncia choc della ragazzina e raccolta dagli investigatori ha portato all'arresto di un uomo di 63 anni. D.O.F., istruttore di fitness in palestra, è stato già identificato ed è finito in carcere. Verrà sentenziato con rito abbreviato.

La denuncia choc

«Era quasi pomeriggio... non me lo ricordo molto bene... sì era pomeriggio io ero in casa e stavo giocando, mia mamma non c’era perché mi aveva detto che doveva andare a un colloquio di lavoro, quindi sono rimasta in casa - le parole della bambina riportate da Il Giorno - C’era anche un uomo che è più vecchio di mio papà, che mia mamma ospita in casa perché cercava un affitto».

L'uomo l'avrebbe seguita in bagno e si sarebbe chiuso insieme a lei: «Quando siamo entrati in bagno mi ha messo dello scotch sulla bocca... e poi... poi mi ha portato in camera mia e dopo mi ha portato in camera da letto, di là. Ho capito che mi aveva messo lo scotch per non dire “aiuto“ e dopo ha iniziato a fare cose vergognose», ha detto la piccola.

L'arresto

L'uomo è stato arrestato perché si ritiene sussista il pericolo di fuga. Adesso gli investigatori indagano su altre presunte vittime. «L’uomo infatti - si legge nell’ordinanza di arresto - ha mostrato incapacità di gestire i propri impulsi sessuali e risulta privo di freni inibitori».

#Chilhavisto, il mistero dei simboli nel taccuino di Elisandra: cosa significano? L'appello per interpretarli https://t.co/MEkS8me7a1 — Leggo (@leggoit) November 24, 2022

Ultimo aggiornamento: Giovedì 24 Novembre 2022, 13:31

© RIPRODUZIONE RISERVATA