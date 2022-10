Baby rapinatore a 12 anni, bloccato (e liberato) tre volte in tre giorni: scoppia il caso a Milano

Diverse rapine nel giro di pochi giorni, sempre bloccato e sempre libero perché non imputabile. È tornato in azione il baby rapinatore 12enne, che si è reso protagonista di diversi episodi negli ultimi giorni a Milano. Questa notte i carabinieri lo hanno nuovamente bloccato e segnalato. Il minore, identificato e segnalato all'autorità giudiziaria, sarà affidato nuovamente a una comunità di Milano: ma essendo troppo giovane, non è imputabile.

Una rapina dopo l'altra, ma non è imputabile

Secondo quanto ricostruito dai militari, ieri sera il 12enne è stato trasferito dall'ospedale San Paolo, dove si trovava a seguito dell'ultima rapina, in una comunità a Milano, da cui è scappato. Nella notte poi - fanno sapere i carabinieri - una radiomobile è intervenuta in piazza Duca d'Aosta, per la segnalazione al 112 di una rapina a danno di due turisti giapponesi, che hanno riferito di essere stati derubati della valigia, appoggiata momentaneamente a terra.

In base alla descrizione del responsabile fornita dalle vittime, i militari hanno fermato poco dopo il 12enne, nella stessa piazza. Il ragazzino aveva con sé una videocamera, precedentemente contenuta nella valigia rubata, che invece non è stata trovata, oltre a un cellulare e a una carta di credito, risultati poi provento di un furto avvenuto prima, a danno di un'altra vittima. La refurtiva recuperata è stata restituita ai proprietari.

