Milano, terrore sul treno: ragazzo di 22 anni picchiato a sangue da due uomini

Picchiato a sangue durante un tentativo di rapina. E' il caso agghiacciante verificatosi a bordo di un treno Trenord della linea suburbana S1 Saronno - Milano - Lodi. Vittima dell'aggressione, un ragazzo 22enne che è stato picchiato pesantemente da due uomini.

Cosa è successo

L'assalto è avvenuto intorno alle 22.00 di mercoledì sera, all'altezza di San Zenone al Lambro (Milano). Due uomini lo hanno prima minacciato e poi picchiato nel tentativo di strappargli il cellulare. Il giovane, ferito, è sceso in stazione, dov'è stato poi soccorso dal personale dell'Agenzia regionale emergenza urgenza. Sono in corso le indagini dei carabinieri per far luce sulla questione.

Ultimo aggiornamento: Venerdì 14 Ottobre 2022, 12:48

