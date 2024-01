Antonio Russo muore a 25 anni dopo tre mesi di coma in ospedale: a settembre il drammatico incidente con la moto

Antonio Russo si è arreso dopo tre mesi di coma. Il 25enne originario di Floridia in Sicilia, da qualche tempo residente a Malnate, in provincia di Varese, è rimasto vittima di un incidente stradale avvenuto a Lurate Caccivio, nel Comasco, lo scorso 30 settembre.

Russo era in coma da fine settembre: venerdì 5 gennaio non ce l'ha fatta a lottare. Antonio era un appassionato di moto e, per cause non ancora chiarite, è caduto dalla sua Harley Davidson ferendosi in modo gravissimo. E' stato subito ricoverato all’ospedale Sant’Anna di Como dove è spirato venerdì scorso.

La fidanzata l'ha salutato così:

«Sei volato in cielo ancora troppo presto. Avremmo dovuto fare altre mille cose, però il destino ha voluto così, che in questo venerdì notte tu volassi in cielo lasciando per sempre un vuoto in me e in noi Sembra proprio una coincidenza: settimana scorsa avevi fatto tre mesi dall’incidente avvenuto di venerdì notte, alla stessa ora in cui stanotte te ne sei andato». Questo il saluto struggente della fidanzata sui social.

