Incidente choc sulla moto d'acqua, donna muore a 49 anni dopo la rottura dei genitali: il marito sotto accusa

Una donna è morta dopo essere caduta dalla moto acquatica che guidava il marito. Il decesso è avvenuto il giorno dopo l'incidente che le aveva causato la rottura dei genitali, al momento dell'impatto. I fatti sono avvenuti in una località marittima della Russia, a Samara, lo scorso luglio. I parenti della vittima hanno impugnato una causa contro il marito per negligenza.

Le dinamiche

Elena Spiryakova, 49 anni, si stava godendo una giornata sul fiume Samara, una regione vicino al confine russo con il Kazakistan, con suo marito Oleg, di 52 anni, quando un terribile incidente in mare ha causato la morte della donna.

Secondo le indagini, marito e moglie avevano deciso di fare un giro sulla moto d'acqua quando la donna non ha retto la velocità con cui stava guidando il marito. Una volta precipitata in mare, l'uomo avrebbe accelerato, così come riporta il notiziario locale russo Baza. «Dopo un'altra virata, la donna non è riuscita a restare sulla moto d'acqua ed è caduta», hanno gli investigatori.

Dopo la segnalazione dell'incidente, la 49enne è stata subito portata in ospedale dai soccorritori lì presenti.

L'accusa

Oleg, il marito della vittima che guidava la moto d'acqua, è ora accusato di negligenza per aver causato la morte della moglie, creando quello che gli esperti definiscono un "colpo d'ariete": un fenomeno che si presenta in una "condotta" quando un flusso di liquido in movimento viene bruscamente fermato, e che avrebbe, di fatto, provocato la rottura dei genitali della moglie, causandone la morte.

