Roberto Laboriosi morto dissanguato a 31 anni, ucciso dal padre dopo una lite sotto gli occhi della mamma

Il corpo di Roberto Laboriosi, un uomo di 31 anni, è stato trovato sabato pomeriggio nel cortile della sua casa a San Felice a Cancello (Caserta). Il giovane uomo, morto dissanguato, è stato ucciso dal padre, che ha confessato l'omicidio, al termine di una furiosa lite sotto agli occhi della madre.

La lite finita in tragedia

Secondo la ricostruzione effettuata dal Mattino, i due avrebbero cominciato a discutere in casa, per poi spostarsi all'esterno. Ad allertare i carabinieri di Maddaloni, gli stessi familiari del 31enne. Al loro arrivo, i militari hanno trovato il padre in lacrime, che diceva di non avere intenzione di uccidere il figlio. L'uomo, un dipendente dell'ente provinciale di Napoli, è stato portato in caserma, dove è stato interrogato e messo a disposizione del magistrato.

Ucciso da una coltellata

Roberto Laboriosi è morto dissanguato, inutili i soccorsi.

Chi era Roberto Laboriosi

La vittima era un operaio con la passione per le moto e il pugilato: il suo sogno era quello di aprire una palestra tutta sua. Sui social l'addio degli amici e della fidanzata: «Vola più in alto che puoi Angelo mio… mi hai distrutta… ti amerò per sempre».

