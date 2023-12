Uomo di 31 anni ucciso nel Casertano. Il cadavere in una pozza di sangue nel cortile di casa: «Forse una lite familiare»

di Redazione web

Giallo nel Casertano. Un uomo di 31 anni è stato trovato senza vita all'esterno di un'abitazione di San Felice a Cancello, nel Casertano. Sul posto, allertati dai familiari del 31enne, sono intervenuti i carabinieri di Maddaloni.

La vittima

Il 31enne è stato trovato senza vita nella corte di un'abitazione in via Avellino a San Felice a Cancello. La vittima presentava ferite compatibili con i fendenti inferti da un'arma da taglio.

I soccorsi

Inutile la corsa dei soccorsi a bordo di un'ambulanza. Al loro arrivo per il 31enne non c'era più nulla da fare. La vittima sarebbe deceduta per la copiosa perdita di sangue.

Le indagini

Sono in corso le indagini per stabilire cosa è accaduto. Al momento non si esclude alcuna ipotesi. Sul posto i carabinieri che stanno raccogliendo le prime testimonianze sull'accaduto.

Le ipotesi

L'ipotesi al momento al vaglio degli investigatori è quella dell'omicidio. Possibile che la tragedia si sia consumata nell'ambito di una lite familiare.

