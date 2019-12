Andrea si sveglia dal coma e parla alla moglie: «Ciao Amore»

Guarda la, che da quasi un mese è come ogni giorno al sua fianco, e le sussurra «Ciao amore». Si è risvegliato così dal coma, lunedì scorso, il runner Andrea Grilli che a fine novembre era scivolato durante un allenamento sul versante bergamasco del Resegone . La vicenda è stata raccontata in un lungo post pubblicato sulla pagina Facebook dell'ASD Falchi di Lecco , una società sportiva, ma soprattutto, come si legge sul loro sito, «un gruppo di amici con la passione per la montagna e per la corsa». Il post ripercorre tutta la vicenda di Andrea, il 36enne scivolato il 30 novembre scorso.