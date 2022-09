Esce per una gita in montagna: Aldo trovato morto sul sentiero A lanciare l'allarme era stata la sorella, preoccupata per il mancato rientro dell'uomo nell'abitazione a Vanzone





Un malore all'origine della morte di un escursionista di 66 anni ritrovato questo pomeriggio senza vita a poca distanza dal centro abitato di Roletto, nel territorio di Vanzone con San Carlo (Verbano-Cusio-Ossola), sul sentiero che conduce all'Alpe Troggione (quota 1.374 metri). Dell'uomo, Aldo Venturi di Milano, non si avevano notizie da ieri mattina. A lanciare l'allarme era stata la sorella, preoccupata per il mancato rientro dell'uomo nell'abitazione a Vanzone. All'intervento hanno preso parte le squadre del soccorso alpino, del Sagf della guardia di finanza e i vigili del fuoco. Esce per una gita in montagna: Aldo trovato morto sul sentiero https://t.co/0GwKw6SXPL — Leggo (@leggoit) September 5, 2022 Ultimo aggiornamento: Lunedì 5 Settembre 2022, 19:11

