Milano Porta Garibaldi: 23enne aggredito dal branco. Fermato uno degli aggressori

Massacrato di botte, calci e pugni in testa mentre era indifeso a terra. Un ragazzo di 23 anni, ucraino, vittima di un pestaggio mentre era nella stazione di Milano Porta Garibaldi, intorno alle 20.30 di domenica sera. La violenza è stata ripresa da qualcuno dei numerosi testimoni presenti e postata sulla pagina social di "Welcome to favelas". Sono stati alcuni dei testimoni, infatti, a chiamare le forze dell'ordine intervenute sul posto nel tentativo di allontanare i componenti del branco.

Tre contro uno

Come si vede nel filmato, sono tre gli aggressori che colpiscono il 23enne, ripetutamente e sulla testa. Uno dei tre, in particolare, ha un giubbotto chiaro e un cappello appeso al jeans, è il più violento del gruppo, ma anche gli altri due uomini, entrambi a petto nudo, intervengono nel pestaggio, gridando insulti e minacce.

Fermato uno degli aggressori

Pochi minuti dopo l'aggressione, un uomo di 27 anni, originario del Mali e senza fissa dimora in Italia, è stato rintracciato in piazza Freud, all'esterno di Porta Garibaldi ed immobilizzato da uno degli agenti della Polfer, i quali lo hanno denunciato con l'accusa di rissa in concorso con ignoti.

Ultimo aggiornamento: Lunedì 23 Ottobre 2023, 17:35

