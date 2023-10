Giada Pollara si accascia mentre fa ginnastica a scuola: la 15enne muore dopo due giorni di agonia

di Redazione web

Dopo due giorni in terapia intensiva, Giada Pollara, 15 anni, è morta. La ragazza, liceale all’Istituto superiore Marisa Bellisario di Inzago (Milano), si era sentita male durante l'ora di educazione fisica lo scorso 18 ottobre. Di corsa il ricovero all'ospedale Papa Giovanni di Bergamo, 48 ore di trattamento intensivo, poi la cattiva notizia: Giada non ce l'ha fatta.

Malore mentre correva

La 15enne aveva accusato il malessere mercoledì scorso, mentre a scuola stava correndo insieme ai suoi compagni, quando si è accasciata a terra priva di sensi, davanti agli occhi dell'insegnante di educazione fisica. Dalla scuola sono stati chiamati subito i soccorsi e la 15enne è stata trasferita d’urgenza in eliambulanza all’ospedale Papa Giovanni di Bergamo, ma senza mai aver ripreso conoscenza.

Sconvolti dalla morte

Gli studenti dove studiava Giada è rimasta sconvolta dalla notizia della sua morte, così come la comunità di Busnago, in provincia di Monza, dove viveva la ragazza. «Ho poche parole da dire. Apprendiamo la notizia, siamo distrutti e affranti. Tutta la comunità dell'Istituto Bellisario si stringe al dolore della famiglia» le parole del preside della scuola.

