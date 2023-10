Laura Salafia, morta a 47 anni la donna colpita da un proiettile vagante: è rimasta tetraplegica per 13 anni

di Redazione web

E' morta in casa sua all'età di 47 anni Laura Salafia, la donna che nel 2010, quando era studentessa della facoltà di Lettere fu colpita da un proiettile vagante, che la colpì nel tratto cervicale della colonna vertebrale mentre, in piazza Dante a Catania, stava andando a pranzo dopo avere superato un esame di laurea.

Colpita per sbaglio

Fu condannato a 16 anni di reclusione, Andrea Rizzotti, ex impiegato comunale che aveva sparato per colpire un pregiudicato che lo aveva insultato poco prima. Laura, trascorse 16 mesi in terapia in un centro specializzato di Montecatone, vicino Imola, prima di rientrare a Catania in una casa attrezzata appositamente per lei. Dopo la tragedia che le ha distrutto la vita, la donna iniziò a scrivere per il quotidiano La Sicilia, pubblicando periodicamente un suo "diario aperto".

Grande coraggio

Il suo coraggio esemplare, la portò ad incontrare Papa Francesco nel 2016 e il presidente della Repubblica, Sergio Mattarella, nel 2021, che l'ha insignita del titolo di Cavaliera al merito della Repubblica.

Esempio per tutti

"Per tredici anni la sua sofferenza ha interrogato le nostre coscienze di cittadini su un atto di violenza che ha colpito una ragazza innocente, ingiustamente vittima di una cinica sorte - ha detto il sindaco di Catania, Enrico Trantino - faremo in modo di ricordarla in modo perenne con l'intitolazione di un luogo evocativo della città di Catania affinché il suo modello di donna di cultura, esemplare e coraggiosa, che ha mostrato insuperabile attaccamento alla vita, nella gioia e nel dolore, rimanga un esempio anche per le future generazioni".

