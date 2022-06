Meteo, afa e caldo torrido: massime a 36 gradi fino al weekend, 24 gradi di notte

Afa e caldo torrido. Milano, ma in genere tutto il Nord Italia, è nella morsa della temperature roventi con un innalzamento considerevole a partire da giovedì 14 giugno, quando il termometro segnerà 35 gradi (36 percepiti complice l’umidità elevata) e le minime non andranno sotto i 24 gradi. Venerdì 17 si registerà un ulteriore rialzo fino a 36 gradi e si boccheggerà anche di notte.

PREVISIONI

È la nuova ondata di caldo intenso che, secondo le previsioni meteo, non mollerà tanto facilmente. Si prevedono, infatti, temporali nel fine settimana – a partire da domenica 19 - ma è troppo presto per previsioni attendibili. Per ora, fontane e parchi sono letteralmente presi d’assalto dai milanesi. Tra chi si bagna la testa e si rinfresca i piedi alla fontana di piazza Castello e chi sceglie un po’ di refrigerio grazie ai giochi d’acqua in piazza Gae Aulenti, ai piedi dei grattacieli.

Ultimo aggiornamento: Lunedì 13 Giugno 2022, 21:44

