Cosa significa la non risposta

Imparare a chiedere è una competenza fondamentale. Incassare i no, e andare avanti, lo è altrettanto. Lo so che questa frase, così come è messa, può sembrare un filino perentoria, ma è proprio ciò che penso. C’è infatti un detto popolare che dice in questo modo “domandare è lecito, rispondere è cortesia”. Il problema è che il più delle volte, chi domanda, non riesce a farlo in maniera serena e fatica quindi a scardinare anche le resistenze più labili di chi, dal lato suo, non è particolarmente incline a rispondere. La questione diventa pure un filino più spinosa se ci mettiamo in mezzo altre due variabili, tutt’altro che secondarie: l’oggetto della richiesta e l’interpretazione del no come risposta. Ad esempio mi scrivete spesso chiedendomi di aiutarvi a comprendere il senso delle visualizzazioni senza risposta sui social, ma ci fosse mai una volta in cui qualcuno avesse pacificamente accolto la mia di risposta, quella in chiave interrogativa, che per farvela breve suona più o meno così “quando tu non rispondi, cosa vuoi comunicare?”.



Ultimo aggiornamento: Venerdì 21 Ottobre 2022, 06:00

