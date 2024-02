Voragine enorme lungo la strada: chiuso lo svincolo. La rabbia dei cittadini: «Pensate alle buche invece di spendere per il Ponte di Messina»

Una voragine enorme si è aperta al lato della strada e un cittadino, Raffaele, ha pubblicato sui social un video in cui è possibile vedere le dimensioni della buca. Secondo quanto viene riportato da Pozzuoli News 24, per evitare incidenti è stata chiusa la rampa in uscita dallo svincolo Monterusciello Nord della strada statale 7 Quater via Domitiana, in direzione Pozzuoli.

La comunicazione

In proposito, il Comune di Pozzuoli inizialmente comunica, in una nota, che «al momento non si conoscono i tempi dell’intervento di riparazione e della riapertura dello svincolo», comunica il Comune di Pozzuoli in una nota, e poi aggiunge, successivamente, «Con riferimento alla comunicazione precedentemente diffusa, con OS 23 del 23/02/2024 è disposta l’ interdizione al transito veicolare della rampa di uscita al Km 50+750 in corrispondenza dello svincolo “Protezione Civile” della SS7QUATER – “Carreggiata Sud” fino al ripristino di idonee condizioni di sicurezza per la percorribilità veicolare».

Nel frattempo, sui social i cittadini esprimono la loro rabbia e frustrazione per una situazione che si fa sempre meno sostenibile e una viabilità sempre più compromessa: «Tranquilli che ci sono problemi più importanti: la Ferragni si sta lasciando con Fedez», «aggiustiamo.

Ultimo aggiornamento: Domenica 25 Febbraio 2024, 15:04

© RIPRODUZIONE RISERVATA