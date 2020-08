Viviana e Gioele, oggi l'analisi dei vestiti della donna: per capire dove e come è morta

Una parte delle indagini sulla morte di Viviana Parisi e il figlio Gioele si trasferisce a Palermo. Oggi verranno eseguite, nel laboratorio della Polizia scientifica della Questura del capoluogo siciliano, delle verifiche sui vestiti trovati addosso alla madre del bambino, ritrovata senza vita ai piedi di un traliccio.



Un laboratorio più attrezzato di quello di Messina e che permetterà di potere fare delle analisi più approfondite, per capire se la donna è morta lì, o altri particolari importanti ai fini dell'inchiesta per omicidio e sequestro di persona. Ieri pomeriggio il padre di Gioele, Daniele Mondello, è stato invitato in Questura a Messina per la notifica delle analisi che saranno eseguite oggi sui vestiti della moglie Viviana.



LA VEGLIA Una veglia di preghiera si terrà questa sera, a partire dalle 21, a Venetico, il piccolo paese del messinese, dove vivevano Viviana Parisi e il figlio Gioele, trovati senza vita nei boschi di Caronia (Messina). A organizzarla è la parrocchia di Santa Maria del Carmelo di Venetico Marina, guidata dal parroco don Cleto D'Agostino con il sindaco del comune Francesco Rizzo e tutta l'amministrazione comunale. La partecipazione è estesa a tutti coloro che vogliono esprimere «la propria vicinanza alla famiglia» di Viviana e Gioele.



Ultimo aggiornamento: Venerdì 21 Agosto 2020, 08:39

