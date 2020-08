Gioele Mondello, il bimbo di 4 anni scomparso lo scorso 3 Agosto insieme alla madre Viviana Parisi, 43 anni, trovata poi morta nelle campagne di Caronia. Lo stanno cercando anche militari dello squadrone carabinieri Cacciatori Sicilia, di solito sono impegnati a cercare latitanti.







Mentre le ricerche di Gioele proseguono senza sosta, una dichiarazione dell'avvocato e cugino del marito di di Viviana Parisi, Claudio Mondello, getta nuova luce sul caso:

Viviana temeva che i servizi sociali potessero toglierle il bambino perché era stata due-tre volte in ospedale per problemi di carattere mentale

Ultimo aggiornamento: Lunedì 17 Agosto 2020, 10:34

». Sarebbe questo, secondo l'avvocato, il motivo dell'allontanamento della mamma dj dopo l'incidente. Ma anche di un'altra cosa è convinto il legale. Viviana, seppure in stato confusionale, davanti all'ipotesi di «morte di Gioele o di un grave ferimento nell’incidente avrebbe chiesto aiuto, si sarebbe messa a urlare perché la salute del bambino aveva la precedenza su tutto. Non l’avrebbe portato via», spiega l'avvocato al Corriere della Sera. «Lei era morbosamente legata a Gioele. Non mi convince l’ipotesi della morte nell’incidente - dichiara -. Difficile poi che un bambino di 4 anni, che ha un corpo molto elastico, possa morire in un incidente del genere».