Nuovo virus trasmesso dai pipistrelli (Iskv) isolato a Bergamo. Letizia Moratti: «Nessun allarmismo»

di Redazione web

Isolato per la prima volta in Italia, un altro virus, si chiama Issyk-Kul (ISKV) e viene trasmesso dai pipistrelli. Nel nostro Paese, il virus è stato rintracciato su un animale morto, in provincia di Bergamo e l'isolamento è avvenuto all'Istituto zooprofilattico della Lombardia e dell'Emilia Romagna; il virus è stato trovato in un pipistrello appartenente a una specie sedentaria, ma molto diffusa nelle aree urbane, perché questi animali usano gli edifici per nascondersi.

Iskv, però, è un virus già noto alla comunità scientifica internazionale, già dal 1970, quando è stato trovato in un pipistrello Nyctalus noctula, nelle vicinanze del lago Issyk-Kul, in Kirghizistan.

Degrado al cimitero di Prima Porta, interrogazione in Campidoglio su appalti milioniari di Ama. Santori:«Basta speculazione sui morti»

Diffusione dall'Asia Centrale

Dopo il primo tracciamento, Iskv è stato rilevato anche nei paesi vicini dell'Asia centrale, Tagikistan e Kazakistan, in diverse specie di pipistrelli e zecche. Fattore che ha lasciato ipotizzare che i due animali siano serbatoi di ISKV e che ci sia, dunque, la possibilità (almeno in via ipotetica e tutta da verificare) di trasmissione all'uomo. Se si venisse punti da una zecca o esposti alle feci e urina di pipistrello, potremmo essere contagiati da Iskv.

Halloween, la paura fa stare bene? La scienza: po' di spavento trasmette sensazioni positive

Sintomi del contagio

Il contagio da Iskv, se si diffondesse all'uomo, potrebbe avere una serie di sintomi molto comuni con altre patologie: febbre, mal di testa, mialgia e nausea con tempi di convalescenza anche di alcune settimane, fino ai casi più gravi di febbri emorragiche.

L'isolamento in Italia è avvenuto su un pipistrello morto nei pressi del Cras Wwf della Valpredina in provincia di Bergamo.

Ad oggi è stata registrata una sola positività in pipistrelli e sono in coso ulteriori indagini volte a definire diffusione, distribuzione ed ecologia di questo virus.

L'assessore al Welfare della Regione Lombardia, Letizia Moratti, ha sottolineato che «non c'è nessun allarmismo, ma va evidenziato, come accaduto in altre recenti occasioni, l'attento e puntuale lavoro che viene portato avanti dai nostri operatori».

Ultimo aggiornamento: Domenica 30 Ottobre 2022, 14:58

© RIPRODUZIONE RISERVATA