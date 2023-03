Vincenzo Spera, morto il presidente di Assomusica: investito a Genova da un 18enne in scooter mentre attraversa sulle strisce

di Redazione web

È morto Vincenzo Spera, presidente di Assomusica e fondatore della Duemilagrandi eventi, dopo essere stato investito da una moto a Genova. Aveva 70 anni.

Spera in serata era stato investito da una moto in corso Magenta, nel quartiere di Castelletto, mentre attraversava sulle strisce pedonali. L'incidente è avvenuto nei pressi della sua abitazione. Aveva 70 anni. Soccorso dal personale del 118 è stato ricoverato all'ospedale San Martino in codice rosso, dove è morto al punto di rianimo del Pronto Soccorso.

Vani i tentativi di rianimare il paziente dell'equipe di anestesiti diretta dal dottor Giordano Casalini, che ha constatato il decesso pochi istanti dopo l'una. Grave anche il guidatore della moto, è ricoverato all'ospedale Galliera.

Alla guida un diciottenne

Alla guida della moto c'era un ragazzo di 18 anni. Il manager musicale è stato sbalzato e cadendo ha sbattuto la violentemente la testa sull'asfalto. Sul posto oltre al personale del 118 sono arrivati anche gli agenti della sezione infortunistica della polizia locale.

Chi era

Vincenzo Spera, nato in provincia di Salerno, era una figura nota nel mondo dell'organizzazione di spettacoli di musica dal vivo. Con la sua Duemilagrandieventi, fondata nel 1974, ha partecipato all'organizzazione di moltissimi concerti, feste e eventi. Era anche membro del Consiglio superiore dello Spettacolo del ministero dei Beni culturali. Era stato nominato anche ambasciatore di Genova nel mondo dal sindaco Marco Bucci.

