Roma, uomo di 51 anni ucciso in strada: l'agguato in un benzinaio a Torpignattara. È il terzo omicidio in pochi giorni

di Emilio Orlando

Un uomo di 51 anni, Luigi Finizio, italiano, è stato ucciso con vari colpi d'arma da fuoco, di cui alcuni al torace. L'agguato intorno alle 19.30 in un distributore di benzina in via dei Ciceri, a Torpignattara. Sul posto gli agenti della Squadra Mobile. L'uomo è morto sul colpo. La vittima sarebbe noto alle forze dell'ordine per vicende di droga: a dare l'allarme sono stati i residenti.

Agguato in centro a Roma, ristoratore ucciso con un colpo di pistola alla testa dopo una lite

Spari da due sicari in moto, ucciso un 33enne: chi era la vittima. «Lo hanno chiamato per nome»

Terzo omicidio in sei giorni

Quello di stasera è il terzo omicidio nella capitale negli ultimi giorni. Venerdì nella zona di San Giovanni è stato ucciso Emanuele Costanza, chef noto come Manuel Costa e titolare dell'osteria degli Artisti. Per questa vicenda è in carcere Fabio Giaccio, il 43enne di origini napoletane, reo confesso.

Ultimo aggiornamento: Lunedì 13 Marzo 2023, 22:14

© RIPRODUZIONE RISERVATA