Alessandro Gozzoli, chi l'ha ucciso? L'auto sparita, non si trova da giorni. Un amico: «Si fidava troppo»

di Redazione web

Proseguono le indagini sulla morte avvenuta in circostanze misteriose di Alessandro Gozzoli, il 41enne, trovato senza vita con le mani legate, a Casinalbo di Formigine, in provincia di Modena. Sono diverse le ipotesi dietro al suo decesso.

Rapina? Un gioco erotico finito male? Omicidio volontario? A queste domande, si tenterà una prima risposta concreta dopo l'esito dell'autopsia, eseguita oggi, che dovrebbe rivelare in che modo è morto l'uomo, ritrovato privo di vita sul letto, da sua sorella, in pensiero perché assente dal lavoro e perché on rispondeva al telefono.

Mamma e figlio di 3 anni uccisi da un camion: erano fermi con l'auto in panne. L'incidente terribile

Morte misteriosa

Uno dei tanti misteri è l'auto che non si trova. Il giorno della morte non era presente nel garage e gli inquirenti non sono più riusciti a trovarla. Chi l'ha presa? Nel frattempo si stanno analizzando i tabulati telefonici ed i contatti anche social per individuare la persona che era con lui la sera fra giovedì e venerdì quando è morto. L'ultima persona che l'ha visto vivo potrebbe essere responsabile dell'omicidio o fornire elementi utili alle indagini.

Messina Denaro, la telefonata choc all'avvocato d'ufficio: «Perché non vuoi difenderlo? Vuoi morire?»

Sconosciuto assassino

Da alcuni dettagli diffusi sullo stato del cadavere, sarebbe emersa l'assenza di segni di violenza apparenti e una delle ipotesi potrebbe essere che il giovane sia morto per asfissia. Un amico della vittima, a La Repubblica, ha detto che spesso gli diceva «di non fidarsi delle persone appena incontrate, ma era troppo buono, tanto da far entrare in casa il primo sconosciuto». Questa potrebbe essere la pista principale. Uno sconosciuto entrato in casa di Alessandro per ucciderlo, dal momento che non sono stati ritrovati segni di effrazione.

Ultimo aggiornamento: Lunedì 13 Marzo 2023, 22:01

© RIPRODUZIONE RISERVATA