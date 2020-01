Vigili del Fuoco morti ad Alessandria, la moglie di Nino Candido: «2020, non portarmi via nessun'altro»

di Nico Riva

Giovedì 2 Gennaio 2020, 10:05

Unè cominciato, anche per chi nel 2019 ha perso una persona cara. Lo sa bene, moglie di, uno dei tre vigili del fuoco che la notte tra il 4 e il 5 novembre hanno perso la vita nell'di una cascina a Quargnento ). Barreca, su Facebook, ha accolto il 2020 con un desiderio: «Accomodati pure, ma ti prego, quando andrai via non portarmi via nessun'altro». La tragedia per giorni ha occupato le pagine dei giornali italiani e anche il Presidente Mattarella ha voluto ricordarla nel suodi fine anno.L'esplosione, la, il dolore di tre famiglie. Poi le indagini, che portarono all'arresto deldella cascina, Giovanni Vincenti. Vincenti infatti confessò di aver appiccato il fuoco all'immobile con un timer, facendo esplodere le bombole del gas all'interno della cascina, per truffare l'. Disse di non aver mai avuto intenzione di uccidere o ferire qualcuno, ma solo di danneggiare il proprio immobile per intascare i soldi dell'assicurazione. Ma laprese una piega ben più drammatica, e tre innocenti hanno pagato il prezzo più alto.Su Facebook, la vedova di, Elena Barreca, ha accolto l'arrivo del nuovo anno con queste toccanti parole: «Voglio credere che tu sia in un posto ancora più incantevole di questo. Voglio credere che tu stia correndo su un prato felice proprio come quel giorno. Voglio credere che lì non esista il tempo, che non ci sia alcun nuovo anno da festeggiare per poter sperare in un annoperché lì è tutto migliore. Voglio credere che tu sia felice e sereno anche se ancora avevi molto da vivere qui. Mi auguro che un giorno questo mondo possa diventare migliore, dove non esistono, malattie, povertà. Dove possa non esistere né il bene né il male, ma solo. 2020 stai arrivando, accomodati pure, ma ti prego, quando andrai via non portarmi via nessun'altro».Anche il Presidente della Repubblicaha ricordato la tragedia di Nino Candido, Matteo Gastaldo e Marco Triches nel suo discorso di fine anno . «Due mesi fa, vicino Alessandria, tre vigili del fuoco sono rimastidell'esplosione di una cascina, provocata per truffare l'assicurazione. Nel ricordare, per loro e per tutte le vittime del dovere, che il dolore dei familiari, dei colleghi e di tutto il Paese, non può estinguersi, vorrei sottolineare che quell'evento sembra offrire degli italiani due diverse immagini che si confrontano: l'una nobile, l'altra che non voglio neppure definire. Ma l'è una sola: è quella dell'e del dovere. L'altra non appartiene alla nostra storia e al sentimento profondo della nostra gente».