Vigili del fuoco morti, alle 11 i funerali di Antonino, Marco e Matteo. Ieri folla alla camera ardente

Antonino Candido, Marco Triches e Matteo Gastaldo, i tre vigili del fuoco morti martedì nell'esplosione di una cascina a Quargnento. Nel pomeriggio di ieri una folla commossa ha partecipato alla camera ardente, al Comando provinciale dei Vigili del fuoco di Alessandria.



Numerosi gli alessandrini che hanno atteso in corso Romita l'apertura, in silenzio, dei locali dove erano esposte le bare dei tre pompieri avvolte nel tricolore. Sopra i feretri il casco delle tre vittime e la loro foto. Giovani e meno giovani, tanti genitori con i figli, hanno pianto «i nostri eroi», come li definisce la grande scritta realizzata in un cuore rosso all'ingresso dell'edificio. Questa mattina alle 11 nella Cattedrale di Alessandria si terranno i funerali solenni di, i tre vigili del fuoco morti martedì nell'esplosione di una cascina a Quargnento. Nel pomeriggio di ieri una folla commossa ha partecipato alla camera ardente, al Comando provinciale dei Vigili del fuoco di Alessandria.Numerosi gli alessandrini che hanno atteso in corso Romita l'apertura, in silenzio, dei locali dove erano esposte le bare dei tre pompieri avvolte nel tricolore. Sopra i feretri il casco delle tre vittime e la loro foto.

Oggi #8novembre alle 11 nella Cattedrale di #Alessandria i funerali solenni di Antonino, Marco e Matteo, i tre #vigilidelfuoco scomparsi martedì nell’esplosione a #Quargnento

Intanto l e indagini dei carabinieri sono serrate: sono due le bombole sequestrate dagli inquirenti tra le macerie. «Per comprendere meglio cosa sia successo e chi abbia commesso l'atto scellerato continuano ad essere sentite più persone», sottolinea il procuratore Enrico Cieri, che non ha dubbi sul dolo. «È chiaro che il gesto - aggiunge il magistrato - non si inquadra in ripicche di vicinato, ma è ben più grave. Chi l'ha fatto, lo ha fatto per uccidere».

