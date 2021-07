Variante Delta, c'è la prima vittima in Sicilia: aveva fatto la prima dose Pfizer

La variante Delta del Covid 19 fa la sua prima vittima in Sicilia. Si tratta di un sessantenne di Marsala (Trapani) che era ricoverato all'ospedale Paolo Borsellino. La conferma della variante è arrivata dall'esito del tampone specifico elaborato dal laboratorio di Palermo.

La vittima, che soffriva di altre patologie, aveva fatto la prima dose di vaccino Pfizer e doveva essere sottoposto alla seconda. All'ospedale di Marsala sono ricoverati per Covid altri due pazienti, uno in terapia intensiva e l'altro in semi intensiva. Per il primo è stata già accertata la variante Delta, per il secondo si aspetta l'esito del tampone.

Ultimo aggiornamento: Sabato 17 Luglio 2021, 16:58

