Varese, due detenuti evasi dal carcere: hanno scavalcato il muro di cinta

Fuga dal penitenziario di Varese. Sono in corso le ricerche di due detenuti evasi oggi, 14 febbraio, dal carcere dei Miogni. A quanto emerso dai primi accertamenti della Polizia Penitenziaria, sono riusciti a guadagnarsi la fuga scavalcando il muro di cinta della casa circondariale. Si stratta di due italiani di 49 e 35 anni, uno dei quali originario della della provincia di Varese e l'altro della Brianza, arrestati nel marzo del 2021 per rapina e furto. Non particolarmente pericolosi, a quanto riferisce Aldo Di Giacomo, segretario del sindacato della polizia penitenziaria Spp.

Leggi anche > Studente muore a 16 anni durante lo stage in un incidente stradale ad Ancona: Giuseppe era sul furgoncino della ditta

Secondo il sindacato è la terza evasione dall'inizio dell'anno, per un totale di cinque detenuti. L'ultimo caso di evasione dal carcere di Varese risale al marzo 2013. Durante la notte tre detenuti rumeni dopo aver tolto le sbarre della cella erano riusciti a scappare salendo sul tetto e raggiungendo il perimetro del penitenziario.

Ultimo aggiornamento: Lunedì 14 Febbraio 2022, 21:45

© RIPRODUZIONE RISERVATA