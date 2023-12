I funerali di Vanessa Ballan, la rabbia: «Fardaj ci faceva paura». Il compagno Nicola in chiesa sorretto da due persone

di Lucia Russo

CASTELFRANCO VENETO - Castelfranco blindata oggi, 29 dicembre 2023, per il funerale di Vanessa Ballan, la commessa di 26 anni di Riese, uccisa il 19 dicembre scorso a coltellate, con il feto che portava in grembo, da Bujar Fandaj 41enne kosovaro, poi arrestato. Con la chiusura anticipata del mercato alle 11.30 il centro di Castelfranco è stato blindato.

La cerimonia

La cerimonia in Duomo, celebrata dal vescovo monsignor Michele Tomasi, è iniziata poco dopo le 14.30 dopo l'arrivo della bara bianca di Vanessa Ballan, con sopra i fiori bianchi, rosa e celesti, tulipani e rose. Dietro il feretro, il compagno Nicola, i famigliari e gli amici più cari. La famiglia di Vanessa indossava un fiocco rosso. Per primo è arrivato Nicola Scapinello, il compagno, molto provato, sorretto da due persone. Non c'era il bambino, figlio di Nicola e Vanessa. Nel Duomo, capienza 500 posti, non c'erano più spazi liberi. Fuori, oltre mille persone. Gli accessi alla città sono controllati. "Reclutati" oltre a polizia locale, carabinieri, polizia, anche i carabinieri in congedo e i volontari della parrocchia.

L'omelia del vescovo mons. Tomasi

«Di colpo, la vita è stata travolta da una catastrofe che ha tolto pace e ogni benessere, a causa della quale i ricordi e i pensieri avvelenano l’anima, e manca anche il desiderio di aprire prospettive di futuro. È troppo grande quanto è accaduto, è troppo al di fuori di ogni pur pessimistica previsione... Non c’è un motivo al mondo che giustifichi questo atto, questa violenza. Non c’è mai. Non c’è sicuramente nel caso di Vanessa e della creatura che lei portava in grembo. Ed è allora - ha proseguito il vescovo monsignor Michele Tomasi - la totale insensatezza che irrompe nella vita, in una vita come le nostre, alle volte forse contraddittorie, ma che era accolta in un senso ed in un significato che la sorreggevano e la portavano, in un modo o in un altro, in una rete buona di relazioni e di affetti».

«Gesù sta parlando durante la sua ultima Cena, e sta parlando, nella sua preghiera al Padre, di noi - ha aggiunto Tomasi - Siamo accolti in un amore che precede la fondazione del mondo e che non ci abbandonerà mai (ce lo dice il Risorto!).

Monsignor Tomasi ha chiesto «il silenzio dai clamori e dalle curiosità. Silenzio della memoria e delle emozioni più negative. Silenzio della preghiera che invoca la consolazione delle vittime e la conversione dei violenti. Non certo il silenzio della ricerca della giustizia - ha puntualizzato - e nemmeno il silenzio nell'impegno per una civiltà che rifiuti nelle parole, negli atti e nei fatti la violenza sulle donne, e che superi finalmente la follia di voler possedere una persona, o di volerne determinare con la violenza le scelte e le decisioni».

L'ar rivo delle autorità

Da giovedì sera, 28 dicembre, sono state spente tutte le luminarie di Natale in centro storico in segno di lutto e il municipio di Castelfranco, così come quelli di tutto il Veneto, espone a mezz’asta la bandiera della Regione, in seguito all’istituzione della giornata di lutto regionale, così come avvenuto in occasione dei funerali di Giulia Cecchettin.

Ultimo aggiornamento: Venerdì 29 Dicembre 2023, 15:28

© RIPRODUZIONE RISERVATA