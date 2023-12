Vanessa Ballan, imprenditore aggredito da Bujar in un raptus di gelosia: «Ho parlato con Vanessa e mi ha rincorso in parcheggio»

Era talmente possessivo da minacciare i clienti del supermercato che avevano più confidenza con Vanessa Ballan. «Bujar Fandaj mi ha rincorso in parcheggio e ha cercato di aggredirmi solo perché ero rimasto alla cassa con lei cinque minuti per cambiare dei soldi. Quella volta ho rischiato di prenderle». A raccontare l’inquietante episodio è un imprenditore castellano di 49 anni, gestore di alcune lavanderie. Il fatto risale a un anno fa, a dicembre del 2022, quando la giovane cassiera dell’Europsin di Riese Pio X e il kosovaro erano amanti. «All’epoca mi era sembrato uno scatto d’ira - afferma il 49enne -. Pensavo che quell’uomo si fosse arrabbiato per l’attesa alla cassa e avesse “sbroccato”. Col senno di poi sono convinto invece che Fandaj fosse molto geloso».