Vanessa Ballan, «l'omicidio è stato pianificato con cura. Il killer aveva preparato la fuga»

L'omicidio di Vanessa Ballan è stato premeditato. Nessun raptus ha spinto Bunjar Fandaj ad accoltellare la 26enne nella sua casa di Riese Pio X, nel Trevigiano. Lo dice il Gip e lo riferisce il Gazzettino. Non solo. “Fandaj aveva iniziato a manifestare gelosia e possessività: pretendeva che Vanessa lo tenesse costantemente aggiornato sui suoi spostamenti, insisteva affinché lasciasse il suo convivente, le inviava messaggi contenenti minacce”. È quanto emerge dall'ordinanza con cui il gip Carlo Colombo ha confermato la custodia cautelare in carcere per Bujar Fandaj, l'imprenditore kosovaro 41enne accusato dell'omicidio di Vanessa Ballan, nella mattina del 19 dicembre scorso.