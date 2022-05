Marito e moglie muoiono in moto: stavano andando al concerto di Vasco. A casa le tre figlie minorenni

Marito e moglie cesenati sono morti andando al concerto di Vasco Rossi, la serata che aspettavano da mesi. Ugo Beltrammi, 49 anni, era geometra al Comune di Mercato Saraceno ma altrettanto conosciuta era la moglie, Silvia Ruscelli, 47 anni, nota oncologa. Erano partiti in moto con un'altra coppia di amici lasciando a casa le loro tre figlie. Ugo e Silvia ono finiti con la moto contro un camion a Dro.

I due coniugi avevano pianificato da tempo questa vacanza con gli amici ed erano partiti da Cesena in mattinata destinazione la Music Arena per applaudire il loro idolo Vasco Rossi. L'incidente è avvenuto poco prima delle 17. La coppia viaggiava su una Kawasaki Ninja 1000 e verso le 15.30 erano arrivati all’hotel Eden, nella zona di Dro. Avevano depositato i bagagli, preso le camere per poi ripartire in direzione Trento. Con ancora una manciata di chilometri da percorrere.

Lo scontro letale fra Dro e Pietramurata, all’altezza del “Sass del Diaol”. Le due moto si sono accodate a un camion, la prima l'ha sorpassato e la manovra è stata poi iniziata anche dal Kawa con alla guida il 49enne. La moto ha finito per sbattere lateralmente contro il mezzo pesante. I due coniugi sono piombati a terra e sono finiti sotto al camion. Da quanto ricostruito dai primi soccorritori, marito e moglie non sarebbero stati schiacciati dalle ruote del mezzo pesante. Ma l’urto sul rimorchio e poi a terra è stato sufficientemente violento da ucciderli sul colpo.

Ultimo aggiornamento: Sabato 21 Maggio 2022, 12:59

© RIPRODUZIONE RISERVATA