Ultraleggero si schianta in fase di atterraggio: morto un ragazzo di 20 anni, gravissimo l'amico Le immagini dei soccorsi L'incidente è avvenuto oggi, sabato 21 maggio 2022, in provincia di Udine. Il velivolo era in fase di atterraggio





CODROIPO (UDINE) - Ultraleggero precipita e si schianta a terra, una persona è morta, un'altra è gravissima ed è strata trasportata in ospedale a Udine. Ultraleggero caduto, vittima un ragazzo La vittima è un ragazzo di 20 anni, il ferito un altro giovane che era con lui. L'incidente è avvenuto oggi, sabato 21 maggio 2022, in fase di atterraggio, alle 9.45, l'allarme è scattato alle 10.10. Sul posto 118 e vigili del fuoco. Ultimo aggiornamento: Sabato 21 Maggio 2022, 11:39

© RIPRODUZIONE RISERVATA