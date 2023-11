Uccide la moglie malata, soffocata con un cuscino: «Per non farla più soffrire». La sentenza

di Marta Goggi

Sei anni e due mesi per aver ucciso la moglie malata, soffocandola con un cuscino. La pena, molto lieve per un omicidio, è stata decisa dalla Corte di assise di Modena per Franco Cioni, 74enne che il 14 aprile 2021 a Vignola chiamò i carabinieri e confessò, dicendo di aver voluto porre fine alle sofferenze di Laura Amidei, 68enne.

La decisione

I giudici, spiega il difensore, avvocato Simone Bonfante, hanno riconosciuto l'attenuante del risarcimento del danno e dei motivi di particolare valore molare, (aver agito per non far più soffrire la donna), oltre che le generiche prevalenti sull'aggravante. Anche la Procura aveva chiesto il minimo.

Ultimo aggiornamento: Giovedì 9 Novembre 2023, 15:57

