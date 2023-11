Indi Gregory, proroga di due ore per il distacco delle macchine che tengono in vita la piccola. Il padre: «Mia figlia vuole vivere»

Indi Gregory, è stata prorogata di due ore la decisione di staccare le macchine che tengono in vita la piccola. A riferirlo via X è Pro Vita. «La deadline è stata prorogata fino alle 16 di oggi (ora inglese), prima che il supporto vitale venga interrotto», scrive l'organizzazione italiana.Dalle 15 (ora italiana), infatti, era atteso il distacco delle strumentazioni. E i genitori non si danno pace. Hanno presentato ricorso, per impedire che la loro figlia, neonata di 8 mesi affetta da una grave malattia mitocondriale, muoia.

È arrivata una richiesta urgente all'Alta Corte del Regno Unito, ai sensi della Convenzione dell'Aja, nel tentativo estremo di impedire la sospensione dei trattamenti che tengono in vita Indi Gregory. Mentre il tempo corre e il momento per procedere all'estubazione, rimandato di due ore, torna ad avvicinarsi alle 17 (ore italiana), si attende di capire cosa succederà alla piccola Indi.