Trova un ladro in casa, bimba eroina a 12 anni: salva i nonni e lo fa arrestare

Ha trovato il ladro in casa che stava già facendo incetta di gioielli e oggetti preziosi, ma non si è fatta prendere dal panico e con sangue freddo ha messo prima in salvo i nonni e, poi, ha fatto arrestare l'uomo.

Il gesto eroico è avvenuto ad Ancona dove, una bambina di 12 anni, ha messo sotto scacco il ladro che era entrato in casa sua, nel rione Adriatico. Con una lucidità fuori dal comune, anche per un adulto, ha attirato l'attenzione del malvivente e messo in sicurezza i nonni, per poi far intervenire la polizia.

Bambina di 12 anni fa arrestare il ladro

L'episodio è avvenuto nella giornata di ieri, quando un plupregiudicato 50enne è riuscito a entrare nell'abitazione passando da una finestra, per poi salire al secondo piano, dove si trovavano le camere da letto, iniziando a fare incetta di gioielli.

Nessuno si era accorto di quanto stesse accadendo, ma la bimba ha sentito qualche rumore sospetto e, senza dire nulla, si è affacciata per cercare di vedere cosa stesse accadendo. Notato il ladro, si è nascosta in bagno, ma si è accorta di essere senza cellulare e la sua preoccupazione è subito stata per i nonni che, in quel momento, si trovavano al piano terra.

Così è sgattaiolata senza farsi notare ed è scesa al piano inferiore. Dopo aver fatto capire ai nonni di stare zitti, li ha portati fuori dalla casa e, afferrato il cellulare, ha subito chiamato la mamma che, di conseguenza, ha chiamato la polizia. Gli agenti, intervenuti immediatamente, hanno colto l'uomo in flagranza di reato e lo hanno arrestato e processato per direttissima. L'uomo è stato subito condotto in carcere.

