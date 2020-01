Trova un "tesoro" in denaro e lo consegna ai vigili: caccia al proprietario

Oroscopo del week end di Paolo Fox: bene l'ampre per Ariete e Gemelli, buone notizie sul lavoro per il Capricorno

Venerdì 24 Gennaio 2020, 14:18

© RIPRODUZIONE RISERVATA

della Polizia locale di Vicenza, dove ha consegnato quella che i vigili dichiarano di essereProtagonista della vicenda, resa nota nella tarda mattinata di oggi (venerdì 24 gennaio), un onesto cittadino che invece di tenersi il "tesoretto" ha preferito consegnarlo ai vigili urbani, che ora sono sulle tracce del proprietario.mentre le ricerche sul luogo del rinvenimento non hanno permesso di risalire al legittimo proprietario della somma. Attraverso gli organi di informazione la polizia locale quindi fa un appello a chi l'avesse smarrita: potrà presentarsi al comando di contra' Soccorso Soccorsetto 46, fornendo elementi certi al fine della restituzione.e alla stampa non ha fornito nessun particolare: non si conosce infatti, oltre al luogo del ritrovamento, la somma totale e neanche dove erano contenuti i soldi.