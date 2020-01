Oroscopo del week end di Paolo Fox: bene l'ampre per Ariete e Gemelli, buone notizie sul lavoro per il Capricorno

Venerdì 24 Gennaio 2020, 11:21

Il fine settimana si avvicina e Paolo Fox ha studiato leper raccontare come sarà ilper i segni dello zodiaco. Per i Gemelli saranno giornate positice, mentre il Capricorno sarà chiamato a chiarire alcune questioni affettive. Ecco lesegno per segno.Buone notizie in amore che tornerà protagonista della vostra vita. Inizia un periodo in cui avrete molto fascino. Sul lavoro potreste concludere un accordo importante.Periodo favorevole per l'amore, potrete lasciarvi andare e innamorarvi. Mettete a punto una strategia vincente sul lavoro, potreste trovare la giusta concentrazione.Giornata positiva, tutto viene più facile in amore. Sul lavoro rispetto al passato la situazione è molto migliore.. La luna non è più in opposizione, così ne guadagnano i rapporti interpersonali. Sono in arrivo delle novità, anche sul lavoro potranno sbloccarsi delle situazioni.Attenzione in amore, dove potrebbe nascere qualche problema da risolvere. Agitazione anche sul lavoro, cercate di evitare complicazioni e non ne risentirete.L'amore torna protagonista dopo alcuni malintesi, ma è il momento giusto per riconciliarsi. Sul lavoro eventuali cambiamenti sono favoriti da Giove e Saturno.Dedicate questo weekend all’amore e ai sentimenti, avete bisogno di relax. Sul lavoro c’è la possibilità di un chiarimento.Cercate di non creare inutili polemiche in amore, evitate di discutere. Sul lavoro siete molto stanchi, cercate di ritagliarvi un po' di riposo.Momento positivo per l'amore, le coppie riescono a superare qualche ostacolo. Sul lavoro, anche se amate la chiarezza, cercate in questo periodo di prediligere la diplomazia.Chiarite i malintesi in amore, forse siete un po' troppo nervosi. Sul lavoro c’è un gran bel recupero, a breve dovrebbero arrivare delle buone notizie o conferme.Week end ottimo per l'amore che potrebbe regalarvi belle sensazioni. Sul lavoro cercate di trovare dei compromessi.Fine settimana agitato, ma non in senso negativo. Avete bisogno di qualcuno che vi ascolti e vi coccoli un po'. Sul lavoro a breve potrebbero esserci delle buone notizie.