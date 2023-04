Tropea, crollo di massi dal costone a picco sul mare: la spiaggia messa in sicurezza

Parte del costone a picco sul mare è crollato stamani sulla spiaggia di Tropea, in provincia di Vibo Valentia. I vigili del fuoco, giunti sul posto, hanno escluso il coinvoglimento di persone, supportati anche dalle immagini delle telecamere di sorveglianza: non vi sono feriti né vittime anche perché il crollo si è verificato all'alba. Avviate le operazioni di messa in sicurezza dell'area.

Crollato parte del costone su cui sorge il santuario di Santa Maria a #Tropea (VV), alcuni massi franati sulla spiaggia: squadre di #vigilidelfuoco in azione dalle 8:15, escluso il coinvolgimento di persone. In corso operazioni di messa in sicurezza dell’area [#7aprile 10:15] pic.twitter.com/nKjgt5KXVG — Vigili del Fuoco (@vigilidelfuoco) April 7, 2023

Ultimo aggiornamento: Venerdì 7 Aprile 2023, 14:06

