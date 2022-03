Empoli, si addormenta nel cassonetto e finisce nel tritarifiuti: l'orribile morte

Senza vita nella differenziata. L'ipotesi sul ritrovamento del cadavere del giovane somalo è legata ad una tragica fatalità: è probabile infatti che si sia addormentato in un cassonetto salvo poi essere inconsapevolmente portato via con il camion dagli addetti. L'autopsia infatti rivela, nelle sue prime risultanze, che il ragazzo è morto a causa di una compressione.

A ritrovare il cadavere è stato un operaio di una ditta cartaria di Empoli, che stava proprio smistando il materiale cartaceo arrivato dalla raccolta differenziata. L'uomo stava operando con la gru ha visto il corpo e subito ha chiamato i soccorsi.

Secondo una prima riscostruzione, il giovane somalo, arrivato in Italia per trovare lavoro, ha trovato rifugio nel cassonetto, poi è stato portato via con il contenitore dai mezzi addetti alla raccolta finendo per essere colpito dai macchinari. Sulla vicenda la procura ha aperto un fascicolo per omicidio colposo, senza indagati.

