Muore davanti alla sorella: Antonio è stato stroncato da un infarto a 62 anni

Morto all'improvviso. E' la tragedia che ha colpito Antonio Vellutini, 62 anni, colpito da un malore mentre cenava con sua sorella. Era in casa con sua sorella, con cui viveva in via Luca, al Varignano (Viareggio), e stava seguendo il Gran Premio di Formula Uno quando si è accasciato.

Leggi anche > Firenze, maxi rissa di fronte allo Yab: 10 giovani coinvolti e 2 finiscono in ospedale

Come riporta la Nazione, sono stati vani i soccorsi, seppur tempestivi tempestivi, e l’intervento del fratello Paolo che abita proprio nella casa accanto. Per Antonio, l'arresto cardiaco è stato fatale. Il 62enne lavorava come centralista all’agenzia delle entrate ed è ricordato da tutti come una persona cordiale, preciso e puntale.

Ultimo aggiornamento: Martedì 29 Marzo 2022, 21:45

© RIPRODUZIONE RISERVATA