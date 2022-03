Firenze, dal 7 aprile torna la ztl estiva notturna: in vigore fino al 2 ottobre

Torna a Firenze la ztl estiva notturna. Come previsto dal disciplinare, dal 7 aprile scatta la limitazione all'accesso al centro nel fine settimana. Rispetto a quanto previsto nel disciplinare la giunta comunale ha deciso di istituire lo stop con il seguente orario: dalle 23 di giovedì, venerdì e sabato alle 3 del giorno successivo. Confermata l'area interessata dai divieti: si tratta dei settori della ztl diurna, ovvero A, B e O cui si aggiungono i settori G e F validi solo per il provvedimento estivo. Si tratta rispettivamente delle aree di piazza Cavalleggeri-lungarno della Zecca Vecchia-piazza Piave e di quella dell'area di San Niccolò. Per tutelare il rispetto dei divieti saranno riattivate le porte telematiche poste ai confini della ztl. Il provvedimento andrà avanti fino al 2 ottobre come previsto dal dispositivo relativo alla ztl estiva.

Rimanendo in tema di ztl e porte telematiche, da lunedì 4 aprile saranno accesi i dispositivi installati nella zona di piazza Indipendenza, ovvero via Dolfi incrocio viale Strozzi, via Ridolfi incrocio piazza Indipendenza, via Guelfa angolo piazza del Crocifisso che si aggiungono a quella già attiva sulla corsia preferenziale di via Ridolfi da viale Strozzi verso piazza Indipendenza. A seguire sarà la volta delle porte telematiche in lungarno Diaz nei pressi dell'incrocio con Ponte alle Grazie, piazza Nazario Sauro, lungarno Corsini angolo piazza Goldoni e via delle Casine angolo lungarno della Zecca. Contestualmente in piazza dell'Unità alla porta telematica già in funzione è stato aggiunto il pannello che indica se la ztl è in vigore oppure no.

