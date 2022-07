Rapper cantano e ballano nel cimitero di guerra del Carso: il video su Youtube scatena le polemiche

La location scelta per il videoclip del nuovo singolo ha scatenato le polemiche. Il duo di rapper «Depra ft. Senx» ha deciso di girare il video della loro nuova canzone «Tro*e & droghe» in un cimitero. I due cantano e ballano tra le tombe degli oltre 1.900 soldati austroungarici caduti durante la Prima guerra mondiale nel Carso scatenando una pioggia di polemiche.

La notizia è stata diffusa dai giornali locali e nei commenti al video su YouTube spuntano molti commenti di utenti indignati. «Ottimo luogo e idea per girare un video ... dovreste vergognarvi. Quello è un cimitero, oltretutto militare, gente caduta e anche malamente, spero verrà segnalato il tutto», scrive un utente.

Il cimitero austroungarico in questione è quello di Aurisina, in provincia di Trieste, e adesso in molti invocano che il video venga cancellato.

