Non si ferma allo stop e si schianta contro l'auto della polizia: incidente choc sulla A1 Video

Poteva finire in tragedia l'incidente choc che è avvenuto all'altezza dello svincolo tra l'A1 Milano-Napoli e l'A15 Parma-La Spezia. Gli agenti della polizia stradale erano a lavoro per deviare il traffico a causa di un incidente che ha coinvolto un tir, ma l'autista non ha deviato la sua corsa e si è schiantato a tutta velocità contro l'auto della polizia.

Nel video, diventato subito virale, si vede come le auto vengano fatte uscire allo svincolo dai due agenti presenti nella carreggiata «armati» di bandiere arancioni di segnalazione. Ma un'auto blu arriva a tutta velocità e l'impatto è inevitabile.

Fortunatamente i due agenti in servizio comprendono il pericolo e riescono a fuggire appena in tempo. L'impatto tra le due auto è devastante. Entrambi i mezzi ne escono distrutti, ma fortunatamente anche l'autista non è in pericolo di vita. L'uomo è stato ricoverato in condizioni di media gravità all'ospedale di Vaio di Fidenza.

Ultimo aggiornamento: Mercoledì 6 Luglio 2022, 20:37

